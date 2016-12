Italia, il ct Conte pensa di convocare Eder

15:31 - Le pratiche burocratiche per "italianizzare" il sampdoriano Eder sono andate in porto. Così da consentire ad Antonio Conte di poter pensare all'attaccante in vista delle prossime sfide della Nazionale. Il bomber blucerchiato è diventato un pilastro fondamentale nella squadra di Mihajlovic e, ora, anche il ct è pronto a chiamarlo. Questi i rumors che filtrano dall'ambiente azzurro. A fargli compagnia ci sarà anche un altro oriundo: Vazquez.

I segnali che arrivano da Antonio Conte sono di grande apertura nei confronti dei ragazzi con il doppio passaporto che, non trovando spazio con le proprie nazionali, vorrebbero potersi giocare una chance in azzurro. Nei sogni dell'ex tecnico bianconero, c'era soprattutto il palermitano Dybala, che viste le ultime impressionanti prestazioni, spera ancora però di poter arrivare a vestire la maglia dell'Argentina.

Intanto, oltre alla già sicura convocazione di Vazquez, potrebbe arrivare anche quella di Eder, che, vista la mancanza di alternative in attacco, potrebbero tornare utili in vista dei prossimi impegni. Potremo quindi vedere una Nazionale oriunda nell'immediato futuro, sia nella qualificazione agli Europei con la Bulgaria, sia nell'amichevole in programma allo Juventus Stadium, contro l'Inghilterra.