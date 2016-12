Italia, i convocati di Conte: Pirlo c'è, ecco Giovinco e Criscito

Il ct della Nazionale Antonio Conte conferma la fiducia a Pirlo, che ora gioca nel New York City, e richiama Giovinco, mattatore in Mls a Toronto, e Criscito. Questi alcuni dei 'motivi' delle convocazioni azzurre in vista delle sfide europee contro Malta, in programma il 3 settembre a Firenze, e Bulgaria del 6 settembre a Palermo. In tutto sono stati chiamati 28 giocatori, 9 dei quali militano all'estero.