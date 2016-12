Italia, Giovinco lascia il ritiro di Coverciano

Sebastian Giovinco alza bandiera bianca. L'attaccante in forza al Toronto lascia il ritiro della Nazionale a causa dell'infortunio muscolare rimediato nella partita di Mls contro Montreal che lo aveva costretto a uscire dal campo al 50'. Per sfide contro Malta, in programma il 3 settembre a Firenze, e Bulgaria del 6 settembre a Palermo, valide per le qualificazioni europee, il ct azzurro Conte ha aggiunto Inisgne nella prima lista dei convocati.