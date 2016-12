Italia: fra un mese la Croazia, per capire chi siamo

17:06 - Dov'è finita la bella Nazionale di settembre? Perché l'Azerbaigian segna un gol a Palermo e poi Malta ne subisce solo uno dagli azzurri? E dove si va nascondendo il gioco feroce e di possesso di Antonio Conte, emblema juventino e passato così, come una folgore, sul cielo azzurro della Nazionale di settembre, e all'improvviso svanito?

Questo e altro, in tema di domande e di sorpresa, si porta appresso la nuova Nazionale che ha promesso e preteso troppo da se stessa e noi ci siamo adeguati chiedendo al citti quella furia collettiva e organizzata che è stata la Juventus del suo triennio, soprattutto dell'ultimo campionato. Non era il caso di infilarsi in simili pretese, e in così poco tempo e spazio, dopo il 2-0 a Olanda e Norvegia: ricostruire l'Italia (del calcio) è un compito molto difficile, si spera non impossibile. Dunque, e come minimo, di non breve durata.

Questo si è capito, tra Palermo e Malta. Il punto d'incontro di una sorta di crisi di rigetto di metodi nuovi e fatiche annesse, fisiche e mentali, che fa parte del gioco e del lungo lavoro che attende il citti e, se a loro interessa, anche i club.

Questa Nazionale ha un difetto di origine: la zona-gol. Vero, abbiamo scovato Pellé a Malta. Ci sono Immobile e Zaza, che non sono fenomeni. C'è Giovinco che quando gioca (poco) si fa notare. Però manca l'attaccante di riferimento, il leader indiscusso, il primo attaccante e non può essere Destro. Non ci sono grandi vecchi da ripescare, rimane il grande incompiuto che si chiama Balotelli e citarlo significa sfidare come una sorta di fastidio. E' così, ne prendiamo atto. Ma due gol di Chiellini a Palermo e il gol di Pellé a Malta, provocato da Bonucci fra l'altro, sono il sintomo di una carenza effettiva. Non da poco, e sulla quale ingegnarsi.

Questa Nazionale lamenta anche un difetto a metà campo. Nel senso che fare a meno di Pirlo e De Rossi, oggi, non è ancora il caso. Le prove generali di Verratti e Florenzi, contro i maltesi per 46 minuti in dieci, si sono rivelate una lunga ricerca di un qualcosa che ancora non hanno. Questione di feeling reciproco, di gioventù, di inesperienza. Bisogna insistere su di loro, per guardare lontano. Oppure occorre riaffidarsi ai due campioni del Mondo di tre mondiali fa? Questo è il problema. Serio.

Questa Nazionale non ha, almeno speriamo, problemi in difesa. Anche se la beffa dell'Azerbaigian e Palermo e il cartellino rosso a Bonucci, fallo da ultimo uomo, con l'Italia undici contro dieci e in vantaggio di un gol, inquieta un po'. No, non crediamo sia un problema: davanti a Buffon e col metodo-Juve che in fase difensiva sarà più facile metabolizzare.

Dinanzi a Conte, c'è ora la Croazia, 16 novembre a Milano. Sarà il test per capire il segno lasciato da questa Italia a due facce, quella di settembre e l'ultima di Palermo-Ta' Qali. La Croazia che ha maltrattato 6-0 quell'Azerbaigian sconfitto 2-1 dagli azzurri. Non ha senso il paragone indiretto, avrà molto senso il confronto diretto intorno al quale scoprire se il cittì avrà in serbo qualche novità. Di schemi o di uomini. Alla ricerca di quel buon calcio (bel calcio) che si chiedeva a Prandelli (per tre anni ci è riuscito) e si pretende da Conte: anche meglio.