Italia, Florenzi: "Grande partita, la gente sia orgogliosa di noi"

FLORENZI: "SIAMO UNA GRANDE SQUADRA"

Florenzi commenta la vittoria degli azzurri: "Noi dobbiamo essere forti e sapere di essere una grande squadra, quando realizziamo un gol come il 2-1, provato e riprovato in allenamento, bisogna essere contenti. Sono felice per il mio gol, speriamo di farne altri per l'Italia e per la Roma".



PELLE': "CONTE VUOLE VINCERE L'EUROPEO"

Pellè punta in alto: "Sono contento, cerco sempre di migliorare. Manca poco all'Europeo, dobbiamo sfruttare ogni singola partita a nostra disposizione. Conte potrebbe lasciare? Ora pensiamo all'Europeo, lui ci tiene a vincere. Dopo si vedrà".



EDER: "SI VEDE LA GRINTA DEL MISTER"

Eder rassicura sulle sue condizioni ed elogia Conte: "Sto abbastanza bene. Ho preso una botta al ginocchio ma niente di grave. La squadra ha fatto bene, anche se loro alla prima azione ci hanno fatto gol. Noi però non abbiamo mollato e poi siamo andati molto bene. Si vede la grinta del mister in questa squadra, così come si vede il suo lavoro sul campo. Il secondo gol è stato molto bello, è uno schema che proviamo sempre in allenamento".



GIOVINCO: "BARCELLONA? STO BENE DOVE SONO"

L'analisi di Giovinco: "Era una partita difficile. Siamo riusciti a recuperare dopo lo svantaggio ma alla fine è arrivata la vittoria giocando un ottimo finale. Indossare la maglia della Nazionale è la cosa più importante. Io al Barcellona? Sto bene dove sono, ho appena cambiato squadra. Fatemi godere questa avventura".



MONTOLIVO: "CONTENTO DI ESSERE TORNATO"

Montolivo è tornato a giocare con l'Italia: "Ringrazio Conte per avermi dato fiducia, finalmente si è chiuso il cerchio. Non giocavo da 17 mesi in maglia azzurra. Sono contento di far parte di questo gruppo. Europei? La convocazione passa dal campionato col Milan, io cerco sempre di dare il massimo. Fischi? Ci stanno. E' stato un delitto chiudere in svantaggio i primi 45' dopo un primo tempo così. Tutto sommato la squadra ha fatto un'ottima partita. Modulo? Dipende da tanti fattori, la rosa ci permette di cambiare modulo anche durante la gara. E' un'arma in più. Come sto? Meglio, anche col Milan sta andando bene. Sono soddisfatto della prestazione".