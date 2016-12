Italia, El Shaarawy: "Sogno l'Europeo, conta più la testa che la qualità"

Nonostante la panchina contro la Spagna, Stephan El Shaarawy vive un momento positivo grazie alle prestazioni nella Roma che lo hanno rilanciato anche in Nazionale : "Ho scelto i giallorossi per rimettermi in gioco - le parole al canale YouTube dell'Italia - e dare una svolta alla mia carriera, sogno l' Europeo ". Sulla crescita come calciatore: "Bisogna avere testa più che qualità, è quella a fare la differenza".

"Sogno di giocare gli Europei, è il mio obiettivo primario adesso" continua El Shaarawy. "Sicuramente per me andare all'Europeo sarebbe veramente importante. Vestire la maglia azzurra è il sogno di tutti, è una sensazione bellissima e rappresenta il traguardo più importante per un giocatore".

Il Faraone approfondisce anche come dovrà dimostrare a Conte di essere cresciuto: "Bisogna avere la fame di arrivare ed essere sempre concentrati sul proprio lavoro. Alla fine il talento lo puoi anche avere, ma se non lo mantieni facendo una vita sana, da sportivo, non arrivi a grandi livelli. Per cui credo che a fare la differenza sia la testa".