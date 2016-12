Italia, ecco l'europiano di Conte: si torna al 3-5-2

Al momento Conte non ha ancora preso decisioni definitive, ma ormai i tempi stringono e a breve occorrerà tirare le somme. Nello stage dal 18 al 21 maggio, il ct porterà a Coverciano una trentina di giocatori. Di sicuro mancheranno juventini e milanisti, parigini e anche Darmian e Okaka, tutti impegnati nelle rispettive Coppe nazionali. Il programma azzurro prevede test fisici per tutti e proprio da queste prove potrebbero arrivare le ultime sorprese. Per l'Europeo Conte vuole giocatori al massimo stato di forma. In Francia, infatti, l'Italia non potrà permettersi di portare oltre 2-3 giocatori a rischio (Verratti, Chiellini-Thiago Motta).

Uno dei reparti con più dubbi resta il centrocampo e proprio in quest'ottica negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di De Rossi e Pirlo. Nessuno dei due convince pienamente il ct, ma il giallorosso può essere un ottimo jolly anche per la difesa e sicuramente potrà giocarsi le sue chance allo stage. Discorso diverso invece per l'ex bianconero. Monitorato per 9 giorni insieme a Giovinco, Andrea a maggio sarà impegnato in campionato e senza la liberatoria del club per lo stage la chiamata europea sembra molto difficile.



Abbandonato il 4-2-4 che prevedeva la presenza di Marchisio, Conte sembra intenzionato a puntare tutto sul 3-5-2 basato sull'ossatura Juve o al massimo sul 4-4-2. Dietro Barzagli, Bonucci, Rugani e Chiellini sono una certezza, con Darmian pronto a coprire la fascia. In porta sembra ormai scartata la soluzione Donnarumma, con Sportiello e Padelli che si giocano l'ultima maglia disponibile. Tra gli altri difensori De Sciglio torna in corsa, Acerbi è in vantaggio su Astori, con De SIlvestri e Zappacosta sempre sotto osservazione.

A centrocampo sei posti sono sicuri. Detto dei senatori in ballottaggio, restano diversi nomi in ballo per due maglie: Soriano, Montolivo, Bernardeschi, Sturaro, Baselli e Jorginho. Per l'attacco sembra quasi tutto deciso, con Insigne sempre in bilico. L'esterno del Napoli potrebbe giocarsi la convocazione con Giovinco e Belotti.