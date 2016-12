Italia, dopo Verratti anche Barzagli lascia il ritiro di Coverciano. Chiamato Rugani

"Verratti è venuto a Coverciano anche per essere visitato e controllato, naturalmente siamo in stretto e continuo contatto con i colleghi della squadra francese per il prosieguo della terapia e il recupero del giocatore", ha detto il responsabile medico della Nazionale, Enrico Castellacci. Alla doppia sessione non ha partecipato inoltre Gigi Buffon: il capitano azzurro ha accusato un po' di febbre e così è stato deciso di lasciarlo a riposo. "Con la speranza - ha concluso Castellacci - di averlo a disposizione per i prossimi allenamenti". Al gruppo azzurro si aggregherà Rugani, che era in ritiro con l'Under 21.