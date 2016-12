Italia-Croazia, fuori i secondi

18:45 - La prima notizia è che si gioca. Il maltempo ha concesso una tregua e Milano si è risvegliata questa mattina sotto un tiepido sole. Il che, unito alla necessaria rinuncia alla rifinitura di ieri a San Siro, dovrebbe garantire un campo decente. Non eccezionale, ma almeno decente. Italia-Croazia parte da qui e dirà molto sul futuro degli azzurri verso gli Europei del 2016. Intanto perché contro i croati non vinciamo da 72 anni. Quindi perché chi vince resta da solo là davanti e fa di conseguenza un passo importantissimo verso la Francia.

Conte è per il momento illibato: tre partite di qualificazione e tre vittorie. Come la Croazia che, in più, non ha ancora subito un solo gol e ne ha già segnati nove, sei dei quali all'Azerbaigian, nazionale con cui noi abbiamo sofferto mica male. Quindi attenzione massima, sperando che quanto detto ieri dal ct sia vero: "Abbiamo studiato bene i nostri avversari e sappiamo come metterli in difficoltà".Intanto qualche difficoltà la abbiamo noi alla voce formazione: non c'è Pirlo, e si sapeva, non c'è Verratti, e si sapeva, e da ieri non c'è Balotelli, rientrato alla base per una lieve pubalgia. Anche per lui si sapeva che non avrebbe giocato dall'inizio, ma averlo in panchina non sarebbe stato male. Invece niente, e toccherà quindi a Immobile e Zaza il compito di far male alla Croazia. Velocità e forza fisica contro Corluka e compagni. Gente ruvida, da superare con giocate in rapidità.

Per il resto tutto come da previsioni: Darmian sarà il terzo della linea difensiva con Ranocchia e Chiellini. De Rossi il nostro regista con Candreva nel ruolo inedito di interno e Marchisio alla sua sinistra. De Sciglio e Pasqual saranno infine gli esterni. Occhio a Mandzukic, che segna sempre, ma anche a Modric e Rakitic. E' la partita con la P maiuscola del nostro girone. E non si può sbagliare.