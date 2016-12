Italia-Croazia, Conte convoca Balotelli

21:09 - Grande sorpresa in vista della sfida Italia-Croazia, in programma domenica a Milano e valida per la qualificazione a Euro 2016. C'è anche il ome di Mario Balotelli nell'elenco dei convocati dal ct Antonio Conte. L'attaccante del Liverpool torna così in azzurro quasi cinque mesi dopo la disastrosa conclusione del Mondiale in Brasile. Tra i ritorni ci sono anche quelli di Cerci ed El Shaarawy, mentre il nome nuovo è quello del granata Moretti.



Tra i 26 convocati non c'è' Andrea Pirlo, infortunato. Rientrano anche Soriano e Bertolacci, presenti in precedenza in uno stage, ma al debutto ufficiale. I giocatori si raduneranno lunedì a mezzogiorno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento. Sono previste doppie sedute di allenamento giornaliere fino a venerdì 14, con la squadra che sabato pomeriggio partirà alla volta di Milano. In settimana saranno diramate le convocazioni per l’amichevole con l’Albania in programma martedì 18 novembre a Genova.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain)

Difensori: Chiellini (Juventus), Moretti (Torino), Ogbonna (Juventus), Ranocchia (Inter), Rugani (Empoli)

Centrocampisti: Bertolacci (Genoa), Bonaventura (Milan), Candreva (Lazio), Cerci (Atletico Madrid), Darmian (Torino), De Rossi (Roma), De Sciglio (Milan), El Shaarawy (Milan), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Soriano (Sampdoria), Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Balotelli (Liverpool), Giovinco (Juventus), Immobile (Borussia Dortmund), Pellé (Southampton), Zaza (Sassuolo)