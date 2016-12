Italia, Conte vola basso: "Agli Europei non siamo tra i favoriti"

Centrato l'obiettivo grosso, dunque, Conte preferisce volare basso e detta le regole a chi vorrà entrare a far parte del gruppo azzurro. "Chi vorrà entrare nel gruppo dell'Italia per l'Europeo, dovrà dimostrare di essere superiore a quelli che ci hanno portato fino a qui", ha spiegato. "Non chiamerò in Nazionale chi segnerà due reti o chi farà qualche buona prestazione - ha aggiunto -. Ho la fortuna di avere ragazzi che sposano il progetto e questo mi dà tanta fiducia".



Quanto agli obiettivi dell'Italia a Euro 2016, il ct non si sbilancia: "Prime quattro? Dipende dalla bravura, dagli episodi, non è mai facile stabilire i propri obiettivi. Non partiamo con i favori del pronostico, ma lavoriamo per tornare ai vertici. Il risultato sarà quello che questa Nazionale saprà meritarsi".



Poi sulla gara contro la Norvegia: "Domani giocheremo con voglia di vincere consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Abbiamo alcune defezioni, qualcuno sta faticando nel recupero ma siamo pronti ad affrontare una Norvegia che si gioca la qualificazione". Capitolo infortuni e carezze a Verratti: "Ha ricevuto un colpo al polpaccio, se fosse una gara decisiva lo rischierei, ma preferisco di no. Ha dimostrato attaccamento alla maglia". Poi sulla formazione per la Norvegia: "Buffon? Domani gioca lui ed anche Chiellini, che raggiunge un importante traguardo come 80 partite".