Italia, Conte tra gioia e rammarico: "Che beffa il loro gol"

Buone notizie dal campo per Conte, ma anche da Andrea Pirlo che non ha intenzione di lasciare la Nazionale. "Penso solo alla Nazionale: a me piace far parlare il campo, a volte si fanno troppe chiacchiere - ha detto ai microfoni della Rai - All'Europeo mi vedrete, mi diverto ancora, finché ce la farò giocherò".





Antonio Candreva è stato il migliore in campo e tira le orecchie ai croati: "Ha segnato El Shaarawy ed eravamo pronti per festeggiare. Il guardalinee ha alzato la bandierina poco dopo, la Croazia ha subito fatto ripartire il gioco andando a segnare con Mandzukic. Non so se il regolamento permetta di battere subito la punizione. C'è stato poco fair-play, dal vantaggio ci siamo trovati sotto di un gol senza sapere il perchè".



Anche a Graziano Pellé non è andato già il gol della Croazia: "L'inizio non è stato facile, ma poi abbiamo preso le contromisure. Sinceramente oggi non siamo stati da meno rispetto ai nostri avversari anzi le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. Loro hanno segnato in maniera strana, la Croazia alla fine ha fatto il suo gioco, ma se fossi stato l'arbitro avrei fermato il gioco".

Matteo Darmian ha elogiato il carattere dell'Italia: "Non era facile reagire subito perché potevamo essere in vantaggio con un gol regolare e ci siamo trovati sotto di un gol. Sappiamo che la Croazia è una squadra tosta e non è mai facile giocarci contro ma siamo stati bravi a non disunirci e a riacciuffare il risultato in maniera meritata.