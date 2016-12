Italia, Conte spiega l'addio: "Sento di dover tornare a fare l'allenatore in un club"

15 marzo 2016 Italia, Conte spiega lʼaddio: "Sento di dover tornare a fare lʼallenatore in un club" "Chi mi conosce sa che il mio impegno sarà totale per lʼEuropeo"

Poco dopo la conferma da parte di Tavecchio , sono arrivate le parole di Antonio Conte in merito al suo addio alla Nazionale. "Sento di dover tornare a fare l'allenatore in un club, avendo così la possibilità di allenare tutti i giorni. In questo momento la nostra concentrazione massima è rivolta unicamente all'Europeo. Chi mi conosce sa che il mio impegno sarà totale", ha scritto il ct azzurro su Facebook.

Attraverso il proprio profilo social ufficiale Conte sottolinea quindi che fino a quando sarà ct dell'Italia il suo unico pensiero sarà quello di ottenere il massimo nel torneo in Francia "dove cercheremo con il lavoro e il sacrificio di sfruttare al meglio le nostre potenzialità". "Grazie al presidente della Figc Tavecchio che quotidianamente mi accompagna in questa splendida avventura", ha concluso poi l'allenatore. Conte, conclusa l'esperienza sulla panchina azzurra, dovrebbe trasferirsi in Inghilterra per guidare il Chelsea.