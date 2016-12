Italia, Conte: "Siamo sulla strada giusta"

Dopo il gol del 2-1, il ct azzurro si è lasciato andare con un 'Fenomeni' rivolto ai suoi giocatori. "Sono contento, al di là del risultato la prestazione è stata ottima - ha poi proseguito Conte nel dopo partita - I ragazzi stanno crescendo tanto. Abbiamo ancora 7-8 mesi per cercare di plasmare una squadra, ma sapere che posso contare su un gruppo consolidato che riesce a giocare con più situazioni tattiche mi rende contento. Non pensavo che si potesse fare questo in Nazionale. Mi spiace per la Norvegia, merita di andare in Francia e glielo auguro". Sui fischi a Montolivo: "Non li ho sentiti, si sta ritrovando dopo un brutto infortunio, crescerà di condizione e per noi è una risorsa". Ancora sul suo futuro: "Non penso sia importante a sette mesi dall'Europeo dire se resto o meno. Il passato recente insegna, Prandelli aveva fatto un ottimo Europeo e aveva rinnovato prima dei Mondiali, poi è successo quello che è successo. Ribadisco che sono contento di essere ct, è fantastico potermi giocare gli Europei con un gruppo di ragazzi che mettono il loro talento al servizio della squadra".