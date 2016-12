Italia, Conte: "Serve più cattiveria in attacco"

Soddisfatto, ma non troppo. I sei punti sono sicuramente la nota più bella per l'Italia che contro Malta e Bulgaria si è mostrata poco concreta. Lo sa bene Antonio Conte: "Abbiamo centrato i 6 punti in due partite, dispiace che per quanto creiamo il risultato resti in bilico. Dobbiamo essere piu' cattivi la' davanti. Creiamo tanto ma realizziamo poco". Poi un rimprovero a De Rossi per l'espulsione: "Non lo deve fare".