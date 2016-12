Italia, Conte rompe col passato: il ct apre il fronte contro i club  

10:27 - Si potrà dire che questa è una storia vecchia, una musica già ascoltata in passato. Ma Conte, a differenza dei suoi predecessori, non ci vuole stare. Arrivando al timone azzurro con l’esperienza acquisita dall’altra parte della barricata probabilmente immaginava che non sarebbero state rose e fiori, ma nemmeno pensava di dover far fronte ad una situazione in cui i club, nonostante le promesse, i buoni propositi, il rapporto apparentemente cementato attraverso le sue visite nei ritiri, fanno di tutto per rendergli duro il lavoro.

S’è reso conto, giorno dopo giorno, che c’è poca sensibilità alle esigenze della nazionale: molti giocatori arrivano a Coverciano stanchi e poco allenati, ovviamente secondo i suoi parametri, che sono quelli del triennio juventino. Tant’è che in campo europeo le nostre squadre sono in chiara difficoltà. E anche contro la Croazia se ne è avuta la conferma. La riconferma è arrivata a Marassi nella partita in cui i giocatori delle due genovesi, allenati molto meglio di quelli delle big, si sono disimpegnati più che egregiamente tenendo testa ad una nazionale come l’Albania che sta viaggiando a mille all’ora.



Le società, e la storia è vecchia di almeno 15 anni, mandano i loro giocatori a Coverciano spesso controvoglia (lo sa per esperienza diretta….) e quasi sempre con la raccomandazione di tenere una tranquilla velocità di crociera, senza forzare, e quindi senza rischiare. Aggiugiamoci pure, come lo stesso Conte ha più volte ripetuto, che anche tra gli stessi giocatori c’è chi considera ancora la maglia azzurra come un traguardo e chi invece vi arriva convinto che tutto gli sia dovuto.



Per quanto riguarda Balotelli, Conte non lo avrebbe scaricato. La pubalgia esiste davvero. Semplicemente vorrebbe che i media fossero più sensibili ai veri problemi della nazionale piuttosto che a quelli del singolo giocatore. Per concludere, da oggi a marzo ballano quattro mesi, un futuro di cui non c’è certezza. Vorrebbbe fare degli stages, è comprensibile, ma le società, saranno d’accordo? Niente di nuovo, insomma, problemi vecchi, emersi già con Trapattoni fino ad arrivare a Prandelli. Solo che Conte vuol risolverli alla sua maniera, rompendo con il passato, perché indiscutibilmente lui è uno che rompe.