Italia, Conte: "Riunione tecnici? Era quello che volevo"

21:46 - Antonio Conte accoglie favorevolmente la proposta di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli di un confronto tra allenatori e ct. "Era quello che volevo, questo incontro fa parte della mia agenda di lavoro - ha spiegato il tecnico azzurro -. E' fondamentale per aumentare la nostra competitività". Intato Gigi Buffon si schiera col presidente della Juve sulla querelle sollevata dal ct sul rapporto tra club e Nazionale.

"Ho accolto con piacere le parole pronunciate oggi da Allegri e Pioli in conferenza stampa - ha spiegato Conte -, perché è stata anticipata una delle questioni che avevo messo in agenda dopo questi tre mesi intensi nei quali abbiamo affrontato sei incontri ufficiali tra qualificazioni e amichevoli".



"Avevo parlato con la Figc per avviare una serie di confronti tecnici - ha proseguito - e la mia idea è quella di incontrare, oltre agli allenatori di Serie A, i tecnici di Serie B, di Lega Pro e quelli dei Settori Giovanili dei club professionisti insieme ai tecnici regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in una serie di appuntamenti da calendarizzare". "Siamo disponibili da subito, mi auguro che da parte di tutte le componenti federali ci sia condivisione in tal senso", ha precisato il ct.



"Dopo le parole del presidente della Lega di A Beretta e il tavolo tecnico suggerito da Lotito in Consiglio federale riguardo gli stage, è importante programmare questi confronti che ci permettano di lavorare tutti insieme per un obiettivo comune, la crescita del calcio italiano - ha concluso il tecnico azzurro -. Al riguardo, se vogliamo aumentare la nostra competitività internazionale, credo sia fondamentale il confronto sulle metodologie di allenamento".

BUFFON STA CON AGNELLI

Nella querelle sollevata dal ct Conte sul rapporto tra club e Nazionale il capitano azzurro Gigi Buffon si schiera con il presidente bianconero, Andrea Agnelli: "Gli impegni delle società sono di primaria importanza e per la Nazionale ci sono date prestabilite". "Vale lo stesso per tutte le nazioni", ha poi aggiunto ai microfoni di Radio Capital.