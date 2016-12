Italia, Conte replica a Elkann: "Certe domande alla Juve non le faceva" 

22:57 - Antonio Conte non ci sta. Le accuse per l'infortunio occorso a Marchisio hanno infastidito il commissario tecnico dell'Italia. In particolare non sono piaciute le parole di John Elkann e quell'allusione ai carichi di lavoro troppo alti in Nazionale: “Mi dà fastidio chi cerca di mettere il mio passato contro di me. Alla Juve non mi aveva mai fatto questi rilievi. Ma io vivo sempre nella polemica. Ora voglio solo pensare alla Bulgaria".

Bertolacci al posto di Marchisio. E' la scelta di Antonio Conte per la partita contro la Bulgaria. ''Squadra choccata dall'infortunio? Giochera' Bertolacci" ha risposto il ct, visibilmente alterato per le polemiche roventi e per le accuse arrivate dall'ambiente bianconero. "Che accoglienza mi aspetto a Torino (martedì, nell'amichevole con l'Inghilterra, ndr)? Riabbraccerò mia figlia...".



Gigi Buffon prende le difese del suo ex allenatore alla Juve: "Ci sta il dispiacere, ma farsi male così significa che era destino, si sarebbe infortunato in qualunque altro modo. E' sbagliato pensare che martedì la Nazionale a Torino possa essere contestata per questo episodio. Un c.t. come il nostro, che ha giocato tanti anni alla Juve e ha vinto e fatto vincere tanto con quei colori, non può che essere accolto come sarà accolto".