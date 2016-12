Italia, Conte punge Balo: "Cambiarlo? Non ho tempo"

14:13 - Dopo il pari con la Croazia, Antonio Conte alza la voce e spara a zero. Il primo obiettivo è Balotelli: "Non sono così presuntuoso da ritenermi diverso da grandi allenatori: il passato insegna che loro non sono riusciti a cambiare Mario - ha detto -. Starà al giocatore, ma io non ho tanto tempo, e per certe cose ne serve". Poi attacca il gruppo: "I giocatori devono ritrovare la voglia di faticare o è solo l'inizio di una discesa".

Lo sfogo ai microfoni di Raisport è di quelli pesanti, senza giri di parole. "Il calcio italiano non va nel verso giusto - ha spiegato -. Dobbiamo rendercene conto, e poi passare dalle parole ai fattI. In generale mi aspettavo più partecipazione da tutti".

E su Balotelli ha aggiunto: ''Mancini, Mourinho e Allegri non sono riusciti a cambiarlo? Non sono così presuntuoso da pensare di essere diverso da grandi allenatori come loro. Il passato insegna che non ci sono riusciti -è la bocciatura del ct -. Sta a lui cambiare: purtroppo io non ho tanto tempo, su certi giocatori non bastano pochi giorni ma serve un periodo lungo. E da ct mi sono resto conto che è quello che mi manca di più".

BALO, LA SOLITA STORIA

Questo sul calcio italiano, meglio: i calciatori italiani, è un Conte-pensiero che preoccupa. Un segno dei tempi sbagliati e anche l'idea che sarà dura riemergere.

L'altro, su Balotelli, è un concetto che ci porta a un retropensiero a proposito di Balo e della rinuncia (per infortunio) a Italia-Croazia. Rinuncia sillabata in due parole, tanto da far nascere il sospetto che sia stata una resa concordata onde evitare polemiche, e che Conte in cinque giorni abbia compreso come il recupero di Balotelli sia, per lui ct, un'impresa senza possibilità di riuscita. Ai di là dei silenzi di Mario, rotti soltanto dalla bravata del fratello con la foto simil-Conte che di sicuro ha fatto breccia nella voglia del ct di prendere per mano questo campione: azzerando la possibilità che potesse nascere qualcosa.