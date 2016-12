Italia, Conte: "Nessuna paura della Croazia, l'abbiamo studiata bene"

10:30 - "Non abbiamo paura della Croazia ma rispetto. Scenderemo in campo in modo da rendere orgoglioso il nostro paese". E' carico il ct azzurro Conte alla vigilia della sfida di San Siro, valida per le qualificazioni europee. "Li abbiamo studiati bene, sappiamo come metterli in difficoltà. Ragioneremo da squadra. Balotelli? Non poteva allenarsi ed è inutile tenere giocatori che non si allenano". Sul ritorno di Mancini in Italia: "Bentornato".

PARLA CONTE

"Balotelli non ha un risentimento muscolare ma un'infiammazione alla zona pubica, non poteva allenarsi ed è inutile tenere giocatori che non si allenano. Se mi è piaciuto in questi cinque giorni? Alla fine parliamo sempre dello stesso argomento... Sì, come Soriano, Rugani... Sensazioni giuste le ho avute anche contro Azerbaigian e Malta. Bisogna essere in due per giocare partite belle. Lo spirito sarà buono anche domani. Non è stato facile fare le convocazioni l'ultima volta ma chi ha lavorato l'ultima settimana a Coverciano lo ha fatto ottimamente. Mi auguro che faremo una grande partita, giocheremo da squadra. Per arrivare alla vittoria anche domani ragioneremo da squadra e non punteremo sul singolo. Io ho potuto allenare squadre che sulla carta erano più forti ma anche no. Il momento storico è un po' particolare, ci sono tanti infortuni. Ma stiamo lavorando su un'idea di gioco, ho grande disponibilità da parte dei ragazzi al di là di chi scende in campo. Domani dobbiamo scendere in campo in modo da rendere orgoglioso il nostro paese. Non dobbiamo avere paura della Croazia ma rispetto. Dovremo essere molto bravi nella fase di possesso e in quella di non possesso essere molto compatti.

Cosa manca all'Italia della Croazia e viceversa?

L'abbiamo studiata bene, l'abbiamo vista e guardata - aspetti positivi e dove possono crearci problemi - Preferisco non dirlo e far parlare il campo.

Anche il suo obiettivo è vincere gli Europei?

Dobbiamo andare con i piedi di piombo sotto tutti i punti di vista. Veniamo da una delusione cocente e non dobbiamo dimenticarcelo. Intanto pensiamo a qualificarci e pensiamo per gradi. Non deve mancare l'ambizione ma stiamo belli rasoterra e creare una macchina da guerra che ci regali delle belle soddisfazioni. Sto cercando di conoscere sempre meglio i miei giocatori e poi rendere la squadra più squadra possibile.

Ti preoccupano le condizioni meteo?

Ci auguriamo che il tempo possa migliorare e per offrire spettacolo il campo deve essere nelle migliori condizioni.

Cosa pensa del ritorno di Mancini?

Mi dispiace per Mazzarri. E' un collega, spiace a livello umano. Bentornato a Mancini, ottimo allenatore e 'in bocca al lupo'.





PARLA BUFFON

L'Italia si sente favorita?

Una squadra come la nostra che affronta una nazionale piena di talenti come quella croata deve prendere con le molle partite come queste. Prima di una gara simile ci possono stare tutti e tre i risultati. Non è una partita come le altre perché in questi gironi tra nazionali più forti e nazionali 'materasso' la sfida Italia-Croazia accende l'entusiasmo perché ci sono protagonisti di livello internazionale. La affrontiamo con una certa curiosità. Nel nostro bagaglio c'è umiltà ma anche ambizione soprattutto se ti chiami Italia e rappresenti una storia calcistica come la nostra. Teniamo molto a questa sfida e ci teniamo particolarmente perché vogliamo fare bella figura e convincere la gente che la Nazionale italiana c'è ancora.

Mancini? Il suo ritorno è stato un fulmine a ciel sereno ma anche ineluttabile dopo le ultime settimane burrascose in casa Inter. Un curriculum come quello di Mancini non può che far bene al nostro calcio. Il suo carisma può far portare in Italia anche dei talenti.

Sulle condizioni di Genova...

C'è Genova ma anche Carrara e altri piccoli centri che non vengono ricordati in maniera importanti dalla cronaca. Visto che siamo tutti italiani 'stringiamoci a coorte'.