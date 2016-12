Italia, Conte: "La mia Nazionale ha un'anima, ma serve più qualità"

14:15 - L'amichevole di Ginevra contro il Portogallo chiude la prima stagione da ct della Nazionale di Antonio Conte: "Sono sorpreso della mia metamorfosi da allenatore a ct, ha stravolto i miei ritmi. Ho avuto bisogno di tempo - ammette Conte -, a volte ho ecceduto, ma ora sono più sereno e ho imparato a metabolizzare". Alla guida dell'Italia è imbattuto: "Questa squadra ha un'anima, manca un po' di qualità. Manca CR7? Anche Buffon, si equivalgono".

Dopo i primi mesi turbolenti fatti di polemiche e voci di dimissioni, Conte ha ammesso di aver trovato un equilibrio: "Non ho mai pensato di lasciare, ma ho avuto bisogno di un po' di tempo per capire cosa vuol dire essere il selezionatore della nazionale. I miei ritmi sono stati stravolti, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso di questo mio cambiamento. Per temperamento sono sempre pronto a esternare ed essere trasparente, ma a volte forse ho ecceduto creando malintesi. Adesso metabolizzo di più e sono più sereno".

I miglioramenti si stanno vedendo anche nella Nazionale: "In Croazia qualcuno ha scoperto che l'Italia ha un'anima, ma l'abbiamo sempre avuta insieme con passione e dedizione alla fatica. Manca un po' di qualità e organizzazione. In attacco manca un po' il gol, ma siamo in una fase di ricambio generazionale". A tal proposito nell'amichevole col Portogallo mancherà Cristiano Ronaldo: "E' un peccato, così come il fatto che non ci sia Buffon. Si equivalgono, sono tra i pochi giocatori che possono spostare gli equilibri da soli. In passato gente così si chiamava Pelé o Maradona".