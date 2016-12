Italia, Conte: "Io anche a Russia 2018? Mai dire mai"

Antonio Conte mette in pratica il gioco delle tre carte. Il ct della Nazionale non vuole sbilanciarsi su un'eventuale rinnovo di contratto azzurro: "Se sarò qui anche ai Mondiali 2018? Mai dire mai . Comunque all'Europeo saremo competitivi a prescindere dalla mia situazione". Conte dribbla anche l 'ipotesi Roma per un post-Garcia: "E' una città stupenda ma il tecnico francese è bravissimo , i tifosi siano sereni".

Prima di Italia-Norvegia, Conte ha parlato della situazione contrattuale: "A prescindere da questo, saremo competitivi - ha detto alla Rai -. Lo insegna la storia: Prandelli prolungò e uscì al Mondiale, Lippi lo vinse anche se si sapeva avrebbe lasciato. Io a Russia 2018? Mai dire mai". Qualcuno lo vede alla Roma ma lui non si sbilancia: "Città stupenda ma tifosi e squadra stiano sereni: Garcia è bravo, lo stimo".

Poi su Euro 2016: "Ho sempre invidiato i ct delle nazionli che vi partecipavano, sarà un'esperienza che mi porterò dentro tutta la vita. Tanti momenti difficili durante le qualificazioni, a cominciare dall'infortunio di Marchisio ma le difficoltà mi hanno temprato". Infine, sulle convocazioni in vista di giugno: "Porte aperte ma non mi farò condizionare dai venti o dalle pressioni mediatiche. Non partiamo favoriti ma saremo un probma per tutti".