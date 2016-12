4 giugno 2016 19:10 Italia, Conte insiste sul 3-5-2: davanti Immobile e Zaza coppia prescelta Eder torna in gruppo ma è in svantaggio rispetto ai compagni di reparto

Dopo il test di ieri, azzurri dii nuovo e subito in campo a Coverciano: si punta ora a lunedì, ultima amichevole prima della partenza per Montpellier, avversario la Finlandia a Verona. E come si avvicina Conte all'appuntamento? Con una convinzione e alcuni dubbi da sciogliere, diciamo. La convinzione è il modulo, il 3-5-2, provato anche stamani in allenamento, i dubbi riguardano invece l'attacco e la cabina di regia: in avanti crescondo le quotazioni della coppia Immobile-Zaza - con Eder costretto a rimontare il terreno perduto - mentre in mezzo al campo se la giocano De Rossi e Motta, con l'ago della bilancia che non dà ancora chiare indicazioni.



L'ALLENAMENTO DEL MATTINOAllenamento con esercitazione tecnico-tattica, si diceva, nella seduta di stamattina a Coverciano. Il ct ha dunque insistito con il modulo 3-5-2 e rispetto all'amichevole disputata contro la Primavera dell'Empoli sono tornati in gruppo Rugani ed Eder. Dopo una prima parte dell'allenamento caratterizzato da lavoro in palestra, corsa lenta, scatti con salto di ostacoli bassi e torello di gruppo, Conte ha fatto svolgere alla rosa esercitazioni a tutto campo con squadre disposte con il modulo tattico prescelto.



Fra queste quella che vedeva in difesa Barzagli, Ogbonna e Chiellini, centrocampo con Candreva, Sturaro, Thiago Motta, Parolo ed El Shaarawy e in attacco la coppia Zaza-Immobile. Non hanno partecipato a questa fase dell'allenamento Eder e Zappacosta, comunque riaggregati al gruppo.

AZZURRI A LEZIONE DA COLLINAPrima l'allenamento poi tutti gli azzurri a lezione da Pierluigi Collina. Il designatore arbitrale della Uefa è infatti arrivato in mattinata a Coverciano per spiegare e illustrare il regolamento in vista dell'ormai e imminente Campionato europeo.