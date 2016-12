Italia, Conte: "Gare così vanno vinte"

Antonio Conte sognava un fine anno migliore ma contro Belgio e Romania per l' Italia solo una sconfitta e un pari: "A Bruxelles abbiamo subìto un risultato pesante, stavolta il pari ma sono esperienze che ci fanno crescere ". Secondo il ct " meritavamo ampiamente la vittoria - le parole a RaiSport -. I ragazzi hanno dato tutto per intensità, dispiace perché gare così le devi portare a casa senza se e senza ma".

In conferenza stampa, Conte ha rincarato la dose: "Non si possono prendere cinque gol in due partite non è da Italia. In questi casi bisogna tirare fuori denti e unghie, meno male che era solo un'amichevole... l'ho detto ai ragazzi, sono d'accordo anche loro. Comunque le prestazioni mi sono piaciute".