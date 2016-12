Italia: Conte deve sistemare la difesa

Il secondo k.o. dell'era Conte non deve angosciare il c.t. azzurro ma, certamente, deve quantomeno metterlo in allarme. L'Italia, infatti, per un'ora regge il confronto con il Belgio - numero 1 nel ranking mondiale - con una prova convincente, prima di sciogliersi in maniera preoccupante. La difesa ha evidenziato grossi problemi di attenzione ma anche organizzativi, e liquidare tutto alla serata storta di Bonucci e Chiellini sarebbe pericolosamente superficiale.

Nelle 14 partite prima di ieri sera, Conte aveva collezionato nove vittorie, quattro pareggi e una sconfitta (1-0) nell'amichevole contro il Portogallo. Il c.t. perde dunque per la prima volta con due gol di scarto, maturati in un finale da dimenticare e, soprattutto, da correggere. L'Italia, al di là dell'evidente calo fisico, è apparsa poco sincronizzata nel pacchetto arretrato e non è stata adeguatamente protetta dal centrocampo.



La prima rete di Vertonghen, intanto, è frutto di una distrazione rimediabile all'istante, visto che il difensore del Tottenham è stato lasciato completamente solo da Chiellini. Poi gli errori più evidenti sono stati di Bonucci, che prima del 2 -1 di De Bruyne sbaglia uno sciagurato disimpegno e, in occasione del 3-1 firmato Batshuayi, si fa bruciare dall'attaccante. Anche i terzini (De Sciglio e soprattutto Darmian), però, hanno fatto parecchia fatica mentre la mediana è calata alla distanza, lasciando spesso scoperta la difesa. In Francia, tra sette mesi, non si potrà più sbagliare.