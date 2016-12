Italia, Conte: "Daremo fastidio a tutti all'Europeo. Finale? Perchè no?"

"All' Europeo possiamo, anzi dobbiamo essere al livello delle più grandi. Ne sono convinto: l'Italia può dare fastidio a tutti". Così Conte a poche ore dall'ultima amichevole dell'anno contro la Romania : "E' un vero peccato giocare oggi e poi dover ritrovare la squadra fra quattro mesi, mi fa rabbia" ha detto il ct a RaiSport. "Avevamo trovato una buona continuità, un gioco, una squadra che entusiasma. Rinnovo? Andiamo in finale e ne parliamo".

Dopo l'impegno di questa sera contro la Romania, il nuovo appuntamento sarà a marzo per una doppia sfida contro Germania e Spagna. "Ora 4-5 squadre grandi sono davanti, ma la mia nazionale è destinata a crescere. Sono convinto che daremo fastidio a tutti", ha aggiunto il ct, che ha anche spiegato il motivo del cambio di passo nel rapporto con l'azzurro. "Si', in un certo modo ora sento davvero mia questa squadra. La semifinale all'Europeo? Sarebbe un bel traguardo, ma perché no la finale? Un risultato del genere mi aiuterebbe ad andare verso la scelta giusta sul contratto".