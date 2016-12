Italia, Conte: "Con Malta ci saranno dei cambi"

10:18 - Antonio Conte prepara il match contro Malta e punta sul turnover per mettere in campo la miglior formazione possibile per continuare la striscia vincente della sua Italia. "Ci aspettiamo una partita ostica - ha spiegato -. Giochiamo tre giorni dopo Palermo. Qualche cambio ci sarà, ma non vi dico i nomi". "Pellé titolare? Può essere un'opzione come Destro e Giovinco", ha poi aggiunto, senza sciogliere i dubbi sull'attacco.

Conte tiene tutti sulla corda e non vuole passi falsi contro un avversario sulla carta più debole: "Contro la Norvegia hanno giocato a viso aperto e han preso gol solo su contropiede". " Il bel gioco porta vittoria, è quello che cerco di inculcare alle mie squadre. Lavoriamo per calcio propositivo", ha aggiunto il ct, ribadendo i dettami del suo calci.



Ad ogni modo, per il tecnico azzurro è presto per fare già un bilancio: "Per fare valutazione sul nuovo corso, aspetterei qualche partita in più. Questa squadra ha identità precisa, faremo bene". Con Malta, a centrocampo dovrebbe giocare Verratti al posto di Pirlo: "Pirlo ha fatto bene contro l’Azerbaigian, ma rientra da infortunio serio, quindi faremo delle valutazioni. Verratti è nelle condizioni migliori per giocare. Pirlo è abituato a subire marcature a uomo, ne va a discapito anche il gioco del calcio". Bocca cucita invece sui ballottaggi in attacco: "Pellè domani può essere un'opzione per domani come Destro, Giovinco, Immobile e Zaza".



BUFFON ESALTA IL GRUPPO

"Per giocar bene non conta il lignaggio dell'avversario, quanto la sua predisposizione a giocare. Normale che Malta chiuderà spazi", ha detto Gigi Buffon parlando del match contro Malta. "Il finale 'pulp' contro gli Azeri ci ha dato entusiasmo e ulteriore autostima per segnare", ha aggiunto. Poi un attestato di stima al gruppo: "Non ho dovuto alzare la voce dopo la gara con l'Azerbaigian. Ci sono momenti in cui certi giocatori devono farsi sentire e dire la loro, ma per quella partita i miei compagni vanno solo applauditi. Mi piace l'applicazione, la dedizione e la grande voglia che stanno mettendo in ogni seduta di allenamento"