Italia, Conte chiama 14 giocatori per l'Albania

20:53 - Sono 14 i convocati supplementari di Conte per l'amichevole che l'Italia giocherà martedì a Genova contro l'Albania. I giocatori sono stati aggiunti al gruppo azzurro già in ritiro. I nomi nuovi sono quelli di Rossettini, Sturaro e Okaka, mentre per Criscito, Acerbi e Matri si tratta di un ritorno. Ecco l'elenco compreto: Acerbi, Antonelli, Aquilani, Bonucci, Criscito, De Silvestri, Destro, Gabbiadini, Maggio, Matri, Okaka, Poli, Rossettini, Sturaro.

La bella notizia è il ritorno di Acerbi, tornato a giocare in Serie A poco più di un mese fa e autore anche di un gol dopo avere combattuto e vinto un tumore e in Nazionale a oltre due anni di distanza dalla sfida contro Malta dell'11 settembre 2012. Con lui riecco Domenico Criscito, assente dall'amichevole contro la Spagna dello scorso marzo, e Alessandro Matri, che aveva indossato per l'ultima volta la maglia azzurra proprio a Genova, nell'amichevole contro gli Stati Uniti disputata il 29 febbraio 2012. I giocatori raggiungeranno i compagni nell'hotel Melia di Milano, entro la mezzanotte di domenica 16 novembre, a parte Bonucci, subito in gruppo.