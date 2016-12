Italia, Conte "cede" Rugani a Di Biagio

19:05 - Venerdì la sfida contro l'Azerbaigian: E Antonio Conte fa i conti in tasca alla sua Italia, ritrova Verratti, che ha ripreso a correre dopo due giorni di terapie alla caviglia destra. La formazione per venerdì è fatta per nove undicesimi. Due soli (ipotetici) dubbi: in regia Pirlo favorito su Thiago Motta; esterno destro, Darmian favorito su Candreva. E dopo l'allenamento del mattino, su richiesta di Gigi Di Biagio ct dell'Under 21, Conte ha "concesso" all'Under il difensore Rugani, che ha subito lasciato il ritiro di Coverciano.

LAVORI IN CORSO

Al mattino, allenamento con largo utilizzo degli azzurri non candidati a giocare contro l'Azerbaigian, per capire quanto siano integrato nei meccanismi di gioco. A centrocampo, per esempio, insieme lavoro per Aquilani e Parolo, e poi spazio a Rugani e Pellè. Che Conte li abbia buttati nella mischia dopo averli convocati è già un segnale importante. Ha infilato il primo tra due pilastri come Bonucci e Chiellini. L'altro con Giovinco e Destro, in attesa di Immobile, che è una certezza. Rugani è poi partito in direzione Under 21, ma la scelta di concederlo ai ragazzi è stata presa solo per fare un favore a Di Biagio. Insomma, Rugani si rivedrà, avrà una nuova occasione. Per Pellè, invece, il domani è già oggi e non è detto che uno spazio, a partita in corso, gli tocchi.

LA SQUADRA PER VENERDI'

Per la formazione da schierare contro l'Azerbaigian a Palermo, questo il probabile 3-5-2: Buffon in porta; la linea di difesa con Bonucci e Chiellini, e il terzo uomo sarà Ranocchia; a centrocampo gli esterni favoriti sono Darmian e Pasqual, in regia il dubbio riguarda Pirlo e Thiago Motta: se lo juventino darà garanzie di tenuta, tocca a lui, altrimenti Thiago; per le altre due maglie, ci sono Marchisio e Florenzi; infine Immobile-Zaza in attacco, anche se il loro momento nei club non è granché.

E poi il dilemma Candreva. Conte vorrebbe utilizzarlo (è in forma), ma la collocazione diventa difficile. Potrebbe essere come esterno di destra, al posto di Darmian: forse contro gli azeri si può rischiare una dose accentuata di gioco d'attacco.



RUGANI VA IN UNDER

E poi la novità da Coverciano, dopo pranzo. Il giovane Rugani ha lasciato il ritiro per aggregarsi all'Under 21 di Gigi Di Biagio, che ha perso Romagnoli per infortunio. Venerdì l'Under gioca in Slovacchia la gara di andata degli spareggi per accedere alla fase finale dell'Europeo di categoria.