Italia, Conte: "Belgio favorito poi noi, Svezia ed Eire alla pari"

"Ritrovarmi seduto qui, per il sorteggio di una competizione così importante - ha detto il ct azzurro al termine del sorteggio di Euro 2016 - è stato bello. Ho sempre invidiato chi ha avuto la possibilità di partecipare a queste competizioni. Sia io, sia i giocatori abbiamo un grande entusiasmo e un grande orgoglio, perché sappiamo che rappresentiamo un intero paese. Faremo di tutto come lavoro, come intensità, per cercare di rendere orgoglioso il nostro Paese. La partita iniziale con il Belgio sarà molto importante e io dico che preferisco iniziare con la squadra più forte - ha aggiunto ancora Conte - Dobbiamo giocarcela, stare sereni. Sappiamo che possiamo, anzi dobbiamo migliorare. La Svezia è una bella squadra, ha un grandissimo giocatore come Zlatan, che può fare la differenza, come ha dimostrato negli spareggi. Non dico che ha vinto da solo ma ha influito in modo molto importante. E' una squadra molto fisica, molto preparata tatticamente, la conosciamo". Quanto all'Irlanda, terzo avversario degli azzurri: "Come tutte le squadre anglosassoni ha grande fisicità, grande intensità, di solito gioca con il 4-4-2".