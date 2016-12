Italia, Conte: "Balotelli? Non voglio più parlarne"

18:50 - La chiamata in azzurro dopo cinque mesi non ha portato bene a Balotelli - costretto ad abbandonare la Nazionale dopo 6 allenamenti - e nemmeno ad Antonio Conte, che anche a poche ore dalla sfida con la Croazia deve ancora chiarire sull'argomento: "Le valutazioni su Balotelli me le tengo per me. Sono le stesse per Cerci. Ma ora basta. La questione infortuni esiste, ne ho parlato con Castellacci. La prossima volta non faremo più certe convocazioni".

Conte si è giù stufato, come dimostra nel corso dell'intervista alla Rai nel prepartita. Gli chiedono di Balo mentre la gara più delicata della sua gestione è alle porte. E non ci sta. Nella conferenza stampa della vigilia il ct si era espresso in questi termini: "Balotelli ha un'infiammazione pubica e ancora oggi lamentava dei fastidi. Per questo è tornato a casa". Qualcuno solleva dei dubbi. I più maligni dicono che l'attaccante del Liverpool, dopo aver appreso di essere la quinta scelta, non avrebbe accettato di fare da comparsa solo nella sfida con l'Albania, in amichevole, e avrebbe forzato la mano per tornare a casa. E in questi giorni Conte non ha mai espresso opinioni entusiaste nei confronti del convocato "di lusso". Ora ha deciso di chiudere il caso. Una volta per tutte?