5 settembre 2016 23:23 Italia, buona la prima: Israele steso 3-1 Comincia bene la corsa degli Azzurri verso il Mondiale di Russia: a segno Pellè, Candreva e Immobile. Espulso Chiellini

Comincia con il piede giusto l'Italia di Ventura la sua marcia verso la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Gli Azzurri passano 3-1 in Israele, al termine di una gara sofferta. Pellé sblocca la gara al 14', poi Candreva trova il raddoppio su rigore al 31'. Un errore di Chiellini consente a Ben Chaim di riaprire il match (35'). Al 55' lo juventino si fa espellere per doppia ammonizione. L'Italia soffre fino al tris di Immobile (83').

LA PARTITATre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Con tanta sofferenza, a causa soprattutto della sciagurata espulsione di Chiellini a inizio ripresa, ma Ventura può esultare per la prima vittoria della sua gestione. "Chi ben comincia è già a metà dell’opera" recita un vecchio adagio e cominciare con il piede giusto era davvero troppo importante per il neo ct, per lasciarsi alle spalle gestione Conte (con tutti i paragoni annessi) e rispondere a una Spagna che ha rifilato 8 gol al povero Liechtenstein. Il biglietto certo per la Russia è uno solo e non si poteva cominciare perdendo già terreno dalle Furie Rosse. Hanno dovuto, però, sudare le proverbiali sette camicie Buffon e compagni, cinici nel primo tempo (due tiri e due gol), ma altrettanto ingenui nella persona di Chiellini. Una retroguardia che ha sbandato un po', ma che ha trovato in Buffon il solito salvatore. Buona anche la prova di Verratti finché le gambe hanno retto e del tandem d'attacco: Pellè ed Eder non saranno nomi di grido, ma insieme si completano alla perfezione.



Rispetto al match contro la Francia, Ventura fa tre cambi: Bonucci, Verratti e Antonelli per Astori, l'infortunato De Rossi e De Sciglio. Non c'è alternativa ai tre punti, perché stacca il pass per la Russia solo la prima classificata (le migliori 8 seconde vanno agli spareggi) e perché la Spagna, prossima rivale allo Juventus Stadim, è una rivale che fa davvero paura e difficilmente lascerà punti per strada contro le piccole. I padroni di casa, spinti dai 30 mila dello stadio Sammy Ofer di Haifa, provano a far girare la palla e soprattutto a tenerla ben distante dalla loro area: d'altronde i due migliori elementi della squadra sono gli attaccanti Zahavi (vecchia conoscenza del Palermo) e Ben Chaim, uno che da queste parti paragonano a Cassano e Balotelli, ovvero un talento con un carattere ribelle.



Al primo vero affondo gli Azzurri passano: azione insistita di Verratti che pesca Antonelli sulla sinistra, pronto cross a centro area e inserimento vincente di Pellè che segna il gol numero 9 in Nazionale. La rete subita frena le velleità di Israele, che alla mezzora va ancora sotto: Ben Bitton stende Bonaventura in area e dal dischetto Candreva spiazza Goresh. Due tiri e due gol, non c'è male. Purtroppo in difesa c'è un Chiellini non al meglio: se al 6' sul suo errore in disimpegno i compagni sono stati bravi a metterci una pezza, nulla può Buffon al 35' quando il compagno perde palla e questa arriva tra i piedi di Ben Chaim che con un delizione pallonetto lascia di stucco il nostro capitano. Gara riaperta e che potrebbe chiudersi nel finale di tempo, quando Goresh è miracoloso su un colpo di testa di Pellé.



A inizio ripresa l'Italia si complica la vita: al 10' Chiellini già ammonito ferma la corsa senza palla di Hemed e finisce negli spogliatoi. E' il momento di stringere i denti perché Israele compie il massimo sforzo. Davidzada fa venire i brividi alla retroguardia azzurra, con un cross rasoterra che non trova compagni in area (20'). L'Italia rischia di capitolare al 23': Buffon respinge male un tiro di Kehat, poi si fa perdonare dicendo no a un diagonale insidioso di Zahavi. Con il passare dei minuti anche tra i padroni di casa affiora la stanchezza e Ventura azzecca il cambio: fuori Eder per Immobile, che al 38' chiude il match imbeccato da una spizzata di Pellè. Ora sotto con la Spagna: il 6 ottobre allo Juventus Stadium c'è in palio una bella fetta di primo posto.

LE PAGELLEBen Chaim 7 - La benzina finisce presto, ma nel primo tempo è il migliore dei suoi. Il pallonetto dell'1-2 è un autentico gioiello.

Zahavi 6,5 - La classe non manca, purtroppo per lui si è trovato davanti Buffon.

Ben Bitton 5 - Davvero ingenuo il fallo su Bonaventura che provoca il rigore: dalle sue parti si passa facile.



Pellè 7 - Segna sempre lui: sono 9 in 19 gare. Sfiora anche il raddoppio nel primo tempo.

Buffon 7- Una piccola indecisione su Kehat, ma due paratone su Nir Bitton e Zahavi.

Chiellini 4 - Serata da incubo per il difensore della Juve. Sbaglia un disimpegno dopo l'altro, dal un suo errore nasce l'1-2 di Israele e poi si fa buttare fuori dopo 10' della ripresa.

Israele-Italia, vittoria e sofferenza Ad Haifa, l'Italia soffre, ma batte Israele in una partita giocata per quasi un tempo in 10 uomini per l'espulsione di Chiellini (doppia ammonizione). Avanti 2-0 grazie al gol di Pellè e al calcio di rigore trasformato da Candreva, gli azzurri hanno subito il pallonetto di Chaim del momentaneo 1-2. Di Immobile il gol del definitivo 1-3. Di Immobile il gol del definitivo 1-3. 27 di 27 LaPresse LaPresse Israele-Italia, vittoria e sofferenza Ad Haifa, l'Italia soffre, ma batte Israele in una partita giocata per quasi un tempo in 10 uomini per l'espulsione di Chiellini (doppia ammonizione). Avanti 2-0 grazie al gol di Pellè e al calcio di rigore trasformato da Candreva, gli azzurri hanno subito il pallonetto di Chaim del momentaneo 1-2. Di Immobile il gol del definitivo 1-3. leggi dopo slideshow ingrandisci IL TABELLINOISRAELE-ITALIA 1-3

Israele (4-3-3): Goresh; Ben Bitton; Tibi (5' st Gershon); Tzedek; Davidzada; Kayal, Nir Bitton (12' st Atzily); Yeini; Ben Chaim (17' st Kehat), Hemed; Zahavi. A disp.: Harush; Kleyman, Dasa, Natcho, Einbinder, Magharbeh, Saief, Gulasa, Dabbur. All.: Levy

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva (22' st Florenzi), Parolo, Verratti, Bonaventura (18' st Ogbonna), Antonelli; Eder (25' st Immobile), Pellè. A disp.: Donnarumma, Marchetti, Astori, De Sciglio, Rugani, Montolivo, Bernardeschi, Gabbiadini, Pavoletti. All.: Ventura

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 14' Pellè (It), 31' rig. Candreva (It), 35' Ben Chaim (Is), 38' st Immobile (It)

Ammoniti: Chiellini (It)

Espulsi: al 10' st Chiellini per doppia ammonizione

Note: