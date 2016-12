Italia-Bulgaria: Conte esclude Pirlo, e lo difende

Dopo il risicato successo per 1-0 contro Malta grazie ad una rete segnata col braccio da Graziano Pellè , l'Italia torna in campo stasera alle 20.45 contro la Bulgaria allo stadio Barbera di Palermo nell'ottavo turno del Gruppo H di qualificazione ad Euro 2016. Gli azzurri, complice il pareggio senza reti della Croazia in Azerbaigian, sono tornati in vetta al girone e vogliono chiudere al primo posto.

Il commissario tecnico Antonio Conte dovrà fare i conti con l'assenza di Bertolacci, rientrato a Milanello dopo la sfida con Malta per un affaticamente muscolare. Di fronte ci sarà in campo una nazionale, quella bulgara, costretta a vincere per restare aggrappata al treno delle prime tre. Giovedì sera la squadra allenata da Petev è stata battuta 1-0 in casa dalla Norvegia. Nella gara d'andata, infine, gli azzurri non andarono oltre il 2-2 con un'autorete di Minev e un gol di Eder. Serata speciale per il portierone e capitano Gigi Buffon che festeggia le 150 presenze con la maglia azzurra.



Le probabili formazioni di Italia-Bulgaria

Italia (4-3-3): Buffon; Darmian (Florenzi), Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Parolo, De Rossi, Verratti; Candreva, Pellé, El Shaarawy. All.: Antonio Conte

Bulgaria (4-2-3-1): Mihaylov; Bandalovski, Aleksandrov, Bodurov, Minev; Dyakov, Chochev; Manolev, Popov, Nedelev; Rangelov. All.: Ivajlo Petev