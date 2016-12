Italia, Buffon: "Per Conte tutti uguali: da qui rispetto e credibilità" 

16:38 - Conte garanzia di successo. Di questo ne è convinto Buffon: "Il mister ha cercato di dare la sua impronta alla squadra - ha dichiarato il capitano dell'Italia a Uefa.com - sia dal punto di vista tattico sia per serietà e impegno: tratta tutti allo stesso modo e questo paga. Ti insegna a faticare, a superare gli ostacoli mentali e a rispondere alle difficoltà in campo. I tre anni alla Juve sono stati così, ne seguiranno tanti altri in nazionale".

L'elogio del metodo Conte. L'elogio di una disciplina ferrea che dà risultati, sul campo e ancor prima nello spogliatoio. Questo il pensiero di Buffon, il capitano azzurro che con l'attuale commissario tecnico ha lavorato alla Juve e che nel ct vede il pilastro della ricostruzione dell'Italia dopo il disastro in Brasile: "Il mister ha cercato di dare la sua impronta alla squadra - ha dichiarato a Uefa.com - sia dal punto di vista tattico sia per serietà e impegno in allenamento. Conte pensa che abituandoti a faticare e a superare gli ostacoli mentali, sei più capace di rispondere alle difficoltà in campo. I tre anni alla Juventus sono stati così, ma penso che ne seguiranno tanti altri in nazionale".



Con l'attuale gestione sono arrivate cinque vittorie in sei partite nel cammino verso Euro 2016 e la vetta nel Gruppo H a pari merito con la Croazia: "Il rispetto e la credibilità che il mister ha tra i giocatori si basano su un principio: trattare tutti allo stesso modo" ha continuato Buffon. "Le regole valgono per tutti e quando si tratta di scegliere chi giocherà, ognuno di noi è allo stesso livello. È un ottimo modo di lavorare". Anche in vista della sfida contro la Bulgaria: "Giocare nei paesi dell'est è sempre difficile. Le squadre danno il 120% perché di fonte hanno l'Italia, mentre i giocatori vogliono sempre mettersi in mostra. Sarà un ostacolo difficile, ma se scendiamo in campo con l'atteggiamento giusto possiamo battere chiunque".