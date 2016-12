Italia, Buffon difende Pirlo: "Non è il momento che appenda le scarpe al chiodo"

17:48 - Criticato da stampa e addetti ai lavori, in difesa di Andrea Pirlo scende in campo il suo grande amico ed ex compagno alla Juve Gigi Buffon. "Marotta ha fatto un discorso generico - ha spiegato il portiere - Secondo me non è ancora il momento per Andrea di appendere le scarpe al chiodo. Quando le partite conteranno e il pallone scotterà uno come lui ci farà comodo. Uno come lui sempre".

La deludente prova contro Malta, le parole non proprio al miele di Marotta ("ogni giocatore deve capire quando è il momento di appendere le scarpe al chiodo") e la panchina contro la Bulgaria. Il ritorno in Italia di Andrea Pirlo non è stato davvero dei migliori, tanto che in molti pensano che sia arrivato il momento di dire basta. Perlomeno con la Nazionale.



Non sono dello stesso avviso capitan Buffon e Antonio Conte, che lo ha convocato e lo terrà d'occhio nella sua avventura Mls a New York. Non ci sono dubbi che l'Italia abbia giocato meglio con il solo Verratti in campo, ma in Francia l'esperienza e la classe di uno come Pirlo può sempre fare comodo. Soprattutto in una squadra che fa davvero fatica a trovare la via del gol.