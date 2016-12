Italia, Bonucci: "Spazio per Balo, se si cala nella mentalità di Conte"

16:42 - Balo fa sempre notizia. Anche quando non c'è. E così Bonucci ha parlato del grande assente a Coverciano: "Mario sta vivendo in momento un po' grigio della sua carriera, ma non dimentichiamoci che all'europeo 2012 è stato un valore aggiunto per questa nazionale". "Penso che le porte per lui siano sempre aperte a patto - ha spiegato il difensore azzurro - . che si cali nella mentalità di questa nazionale votata al sacrificio".

Messaggio forte e chiaro per Balo. Se vuole tornare protagonista in azzurro, dovrà cambiare atteggiamento. E l'indicazione arriva da uno degli uomini di fiducia del ct. Una fonte attendibile. Eccome. Per rientrare in gruppo, Mario dovrà votarsi al sacrificio. Esattamente quello che Conte chiede a tutti, vecchi e nuovi arrivati. Senza sconti per nessuno. Per Balotelli a Coverciano le porte sono sempre aperte, dunque, a patto che si rispettino le regole però. Niente colpi di testa, solo lavoro sul campo, umiltà e spirito di sacrificio per un obiettivo comune.



Quanto invece al resto della squadra, Bonucci ha poi parlato della difesa. L'Italia è la nazionale che ha subito mero gol nelle gare di qualificazioni europee. E Conte ormai sembra aver deciso di puntare sul rodato reparto arretrato della Juve composto da Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli. "I numeri dicono questo, dicono che siamo i pià forti - sorride Bonucci dal ritiro di Coverciano - abbiamo poi ritrovato anche Andrea, è un valore aggiunto, una carta in più di cui possono disporre sia Allegri che Conte".



E a proposito del ct azzurro che dopo la gara con la Bulgaria sara' di scena a Torino per l'amichevole contro l'Inghilterra, il difensore bianconero aggiunge: "Come verrà accolto? Credo con tanti applausi".