Italia, Bonucci in gruppo: Conte prova il 4-4-2

A Coverciano procede il lavoro degli azzurri in vista delle due ultime amichevoli del 2015 (Belgio e Romania). Dopo una mattinata dedicata ai test, Conte ha incentrato la seduta pomeridiana sul lavoro fisico e tecnico-tattico, con tanto partitella in cui ha utilizzato il 4-4-2 schierando in attacco la coppia Pellè-Eder. In gruppo si è rivisto anche Bonucci che sta smaltendo l'attacco febbrile che lo ha tenuto a riposo lunedì.