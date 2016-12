Italia, Bonucci boccia Prandelli ed esalta Conte

22:23 - Sentenza Bonucci su Prandelli. Da Ginevra il difensore azzurro ha infatti bocciato i metodi dell'ex ct, tornando sul fallimento dei Mondiali: "Abbiamo passato tante mattine davanti a un computer e poco in campo: quando hai poco tempo devi sfruttare quel poco che hai. E' mancata l'amalgama con i nuovi". Poi invece solo parole di elogio per Antonio Conte: "Con lui siamo ripartiti alla grande, tiene sempre alta la tensione".

La stilettata di Bonucci a Prandelli e al suo staff è di quelle pesanti: "Quando siamo partiti per il Mondiale, i presupposti erano ben diversi da quelli che poi si sono rivelati". "Abbiamo sprecato un po' troppo tempo a fare test e analisi, abbiamo passato tante mattine davanti a un computer, più lì che sul campo - ha aggiunto -. E' mancata l’amalgama coi nuovi. A una squadra fa sempre bene stare il più possibile sul campo".



Discorso diverso invece per quanto riguarda il metodo Conte: "Una partita come quella contro il Portogallo ci aiuta a tenere alta la tensione. E poi in panchina c'è qualcuno che non la fa scendere di certo. Il ct merita un voto positivo per come ha lavorato dopo la fine di un Mondiale che è stato una tragedia. Era difficile ripartire, eppure siamo ripartiti alla grande grazie al suo progetto che ha colto le novità della stagione. E' stato un bravo sarto a cucire questa Nazionale, come lo era stato alla Juve".



"Per me è un momento importante della carriera, sia con la Juve sia con la Nazionale - ha aggiunto il difensore bianconero -. Sono contento di aver giocato tanto e sono sempre a disposizione del mister e del Ct". "Credo di aver raggiunto la maturità per trovare la giusta concentrazione che mi consente di affrontare ogni momento della partita", ha concluso.