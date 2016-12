Italia: Bonaventura ha la febbre, Giaccherini ok

A Coverciano doppia seduta d'allenamento per la Nazionale di Conte, al lavoro per preparare l'amichevole in programma martedì sera, a Monaco di Baviera, contro la Germania. Il c.t. azzurro ha dovuto fare a meno di Bonaventura, rimasto in camera perché ancora alle prese con la febbre. In gruppo è invece tornato Giaccherini, che ha smaltito la botta al piede destro rimediata nell'amichevole con la Spagna, facendo rientrare l'allarme.