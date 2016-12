Italia: Berardi lascia il ritiro di Coverciano

Niente da fare per Berardi, che non potrà essere a disposizione di Conte per gli impegni della Nazionale. Il giocatore del Sassuolo, convocato per la prima volta in azzurro, lunedì ha lasciato il ritiro di Coverciano a causa del problema avvertito prima del match contro l'Empoli. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto ha escluso lesioni, ma l'attaccante sente ancora dolore e, d'accordo con lo staff medico, è tornato a casa.