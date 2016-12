Italia, Belotti: "Noi giovani pronti alla rivoluzione, fidatevi!"

"Cosa rispondo a chi è scettico sulla presenza di noi giovani in azzurro? Che bisogna avere fiducia in noi, il passo sembra enorme ma basta crederci, agli scettici dico di non esserlo più". Chiaro Andrea Belotti , attaccante del Torino e della Nazionale di Ventura : "Per me è un sogno essere qui. Io e gli altri ragazzi siamo consapevoli che possiamo dare una mano, siamo pronti a 'rivoluzionare' e ad aiutare l'Italia a fare qualcosa di importante".

Otto gol in campionato con il Torino. Uno con la maglia azzurra in tre presenza. Belotti è l'immagine della gioventù emergente di questa Italia pensata e plasmata dal ct Ventura: "So che questa è un'occasione importante per me" ha continuato in conferenza stampa. "Sono riuscito a entrare nel giro della Nazionale e farò tutto il possibile per restarci. Sono consapevole di poter dare una grossa mano: se c'è da attaccare attacco se c'è da difendere difendo, non ho problemi ad aiutare la squadra. Con tutti gli altri attaccanti ci stiamo allenando insieme per provare ad assimilare bene i movimenti e conoscerci, e comunque c'è poco tempo".



Con Immobile una coppia di attaccanti che sa di investimento sul futuro: "Se si vuole ambire a qualcosa di importante non bisogna guardare l'età. Ci sono tanti giovani promettenti che stanno dimostrando di poter fare grandi cose. Il passo sembra enorme ma basta crederci, agli scettici dico di non esserlo più". Una Nazionale, secondo Belotti, in cui potranno trovare ancora spazio Pellé e Balotelli: "Sono attaccanti che non sono usciti dal giro della Nazionale, il mister fa determinate convocazioni e ognuno deve rispettarle. Sono grandissimi giocatori che avranno la loro chance".



Infine una battuta sul campionato e sulla sfida a distanza per il titolo di capocannoniere con Higuain, un derby nel derby tra Torino e Juve: "Non sarà facile, ma dico anche perché no? -