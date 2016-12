Italia, Barzagli: "Oriundi? Benvenuti se sono bravi" 

15:09 - Andrea Barzagli nel giro di pochi giorni ha riconquistato Juve e Nazionale, ma il tunnel da cui è uscito è stato lungo e doloroso. "Ho pensato di non poter più giocare per il dolore che avevo. Ho fatto fatica psicologicamente fino a quando non ho ripreso ad allenarmi. E' stato un periodo lungo e difficile, è brutto non giocare. Un periodo di alti e bassi che per fortuna sembra finito, sono felice di essere di nuovo qui", ha detto il difensore.

Impossibile non parlare del caso oriundi. "Non vedo perché debba essere fatta polemica sulla convocazione dei giocatori oriundi: se sono bravi, se possono darci una mano, sono i benvenuti in Nazionale. I giocatori oriundi nelle Nazionali ci sono sempre stati, ci sono delle regole - ha ricordato - . Se uno è convocabile e sta facendo bene con il proprio club credo che possa indossare senza problemi la maglia della Nazionale". Sulla vicenda di Calciopoli: "Un'idea me la sono fatta, ma preferisco non sbilanciarmi né commentare. La Juve di quei tempi non è però quella dove gioco io, e anche la dirigenza è un'altra anche per questo non mi va molto di commentare".

Sul campo, invece, la sua Juve vince nettamente. "Dispiace sentire dire che questo è un campionato falsato, ma di più non voglio aggiungere anche perché non riguarda il mio club. In ogni caso mi pare tutto un po' esagerato. Per quanto riguarda la Juve, da quattro anni stiamo dimostrando grande costanza e grande mentalità, per questo siamo lassù. Dispiace che la Roma abbia avuto delle difficoltà pensando alla battaglia che per un po' c'è stata tra noi e loro, ma la Juve ha fatto il suo. L'addio di Conte poteva essere uno shock, ma la società è stata brava in 24 ore a trovare un nuovo allenatore che ha portato nuove idee ed ha spinto il gruppo a responsabilizzarsi ancora di più. La Champions? L'anno scorso abbiamo fatto una brutta competizione, ora c'è un'altra spinta e con il cambio di allenatore un'euforia diversa. Proveremo a sorprendere visto dove siamo e giusto credere e guardare alla finale di Berlino pur sapendo che ci sono club piu' forti e conterà anche la fortuna", le sue parole sulla stagione bianconera.

Sul suo futuro: "L'obiettivo è arrivare agli Europei poi penso che chiuderò con la Nazionale, avrò 35 anni, non ho quel qualcosa in più che hanno Buffon e Pirlo, e poi l'Italia dovrà ringiovanirsi e confido in talenti come Rugani, Romagnoli ed altri".