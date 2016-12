Italia-Azerbaigian: Pirlo, ritorno da titolare

10:33 - Coverciano, il giorno di Andrea Pirlo. Centocinque giorni dopo Italia-Uruguay, e la scelta (sua) di dire basta alla maglia azzurra, riecco il principe della regia. In campo oggi, 7 ottobre, per l'allenamento, chiamato dopo il ko di Bonaventura e i problemi di cui soffre Verratti. L'ultima ora di una chiamata che comunque sarebbe arrivata, alla prossima: Pirlo fa parte del mondo-Nazionale, a prescindere e fino a quando avrà energie per sostenere la parte. La giornata degli azzurri, seguiamola.



PIRLO O THIAGO - Lavoro di gruppo a Coverciano, in vista di Italia-Azerbaigian venerdì a Palermo. Nelle prove di centrocampo, fuori causa Verratti, Conte lavora alternando Pirlo e Thiago Motta in cabina di regia. Chi la spunterà?

IL MITO ZOFF - Per Andrea Pirlo, il ritorno in Nazionale e la presenza contro l'Azerbaigian o la Croazia, significano anche la presenza numero 113 in azzurro, ovvero una in più del mito Dino Zoff e il quarto posto assoluto dopo Buffon (142), Cannavaro (136) e Maldini (126).

CONTE CANNONIERE - Fine allenamento del mattino, svolto a porte chiuse. E sorpresa fra i giornalisti, impegnati in una partita sul campo intitolate a Alberto D'Aguanno: Antonio Conte si è unito al gruppo che stava giocando, facendo la sua parte da... calciatore. E niente male: ha segnato due gol, e di grande pregio.

PIRLO TITOLARE - Doppio allenamento per la Nazionale e qualche indicazione sulla squadra che venerdì a Palermo affronta l'Azerbaigian. A centrocampo, gettonatissima la presenza di Pirlo dal primo minuto con Marchisio e Florenzi nel 3-5-2 di Conte. Ci dovrebbe essere spazio anche per Candreva.