Italia-Azerbaigian: c'è da sfatare il tabù con le "piccole"

19:19 - In una partita valida per le qualificazioni agli Europei, non perdiamo da otto anni. L'ultima volta fu in Francia il 6 settembre 2006. Di recente, però, contro le squadre sulla carta più abbordabili l'Italia ha sofferto parecchio, dall'Armenia al Lussemburgo. Ecco perché Conte tiene alta la tensione e contro l'Azerbaigian schiererà la formazione migliore per vincere, o possibilmente stravincere. L'unico dubbio riguarda Candreva-Darmian.

Lo stadio Barbera di Palermo accoglierà gli Azzurri con grande entusiasmo, ci sarà il tutto esaurito, circa 35mila spettatori a raccogliere l'invito lanciato da Conte. Il ct ha solo un dubbio di formazione e riguarda la fascia destra. Darmian al momento è favorito su Candreva che dovrebbe invece partire titolare contro Malta nella partita di lunedì. Sull'altra fascia il milanista De Sciglio sarà preferito a Pasqual. La difesa è obbligata con Ranocchia a fianco di Bonucci e Chiellini, mentre in attacco ci sarà la "coppia ignorante" Zaza-Immobile che tanta paura fa a Berti Vogts, ct avversario.

Azerbaigian che dovrà fare i conti con assenze importanti come Shukurov e Javadov, due veri pilastri della formazione azera. In dubbio anche Sadigov non in perfette condizioni. Nonostante questo Vogts potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con il quale ha messo in grande difficoltà la Bulgaria nonostante la sconfitta arrivata nel finale.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Darmian, Florenzi, Pirlo, Marchisio, De Sciglio; Zaza, Immobile. Ct.: Conte

Azerbaigian (4-2-3-1): Agayev; Yunuszade. Sadygov, Amirguliyev, Budak; Qarayev, Huseynov; Nazarov, Aliyev, Abdullayev; Dadashov. Ct.: Vogts.