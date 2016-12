Italia, allarme rientrato: Pellè si allena regolarmente col gruppo

Tutto a posto per Graziano Pellè: l'attaccante azzurro che ieri aveva concluso in anticipo l'allenamento per un problemino al ginocchio destro è tornato questa mattina a lavorare regolarmente in gruppo. Allerme rientrato quindi per la punta del Southampton anche se, a dire il vero, lo staff medico della Nazionale non aveva mai manifestato particolari timori riguardo alle sue condizioni. Prosegue intanto la preparazione a Coverciano in vista del test match di Verona contro la Finlandia.