Italia: allarme Buffon contro la Croazia

Gigi Buffon è a rischio per la gara di venerdì contro la Croazia, a Spalato. Il portiere della Juventus si è fermato per un problema al gomito sinistro. Con lui è a rischio anche Marco Verratti per un problema al polpaccio. Sia Buffon che Verratti saranno monitorati in questi giorni e alterneranno risposo a lavoro differenziato: c'è motivo di preoccupazione in vista della sfida importantissima di venerdì con la Croazia. Intanto però Antonio Conte tira almeno un sospiro di sollievo: da oggi è tornato a allenarsi in gruppo Marchisio .

Sale a 28 il numero dei giocatori convocati da Antonio Conte per la partita in programma venerdì, a Spalato, contro la Croazia. Martedì mattina, infatti, il c.t. azzurro ha chiamato anche Giacomo Bonaventura, che aveva preso parte allo stage svoltosi dall'1 al 4 giugno a Coverciano. Il centrocampista del Milan raggiungerà il centro tecnico federale nel pomeriggio e scenderà subito in campo per la seduta di allenamento.



La chiamata di Bonaventura potrebbe essere legata alle condizioni di Marco Verratti, il centrocampista del Paris Saint Germain che lunedì pomeriggio ha lasciato zoppicante l'allenamento per un dolore al polpaccio sinistro. Intanto, martedì mattina gli azzurri hanno alternato la seduta sul campo ad una lezione al video per studiare da vicino la Croazia, avversaria venerdì a Spalato in una sfida decisiva per le qualificazioni agli Europei.