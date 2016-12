Italia, al via lo stage di Coverciano

Getta acqua sul fuoco il Team Manager della Nazionale, dopo che Gasperini aveva sottolineato come sarebbe stato un problema per lui fare a meno di Caldara, Gagliardini, Grassi, Conti, Petagna, Sportiello e D'Alessandro, anche se solo per un paio di giorni: "È un motivo di vanto per lui e per la società, che dimostra di lavorare bene come ha sempre fatto", ha detto Oriali provando a chiudere la questione.



I prossimi stage sono in programma a febbraio e a maggio, quando gli azzurri si incontreranno nuovamente per provare a consolidare il lavoro svolto assieme al ct. "I ragazzi devono capire che questo è l'inizio di un lungo viaggio, che speriamo li possa portare lontano", ha dichiarato Oriali, che è anche tornato sul discorso anticipazione del campionato, in vista della fondamentale gara di ritorno con la Spagna: "Noi lavoriamo per provare a sensibilizzare la Lega su questo punto, speriamo che ci sia quest'opportunità".