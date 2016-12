Irlanda, la gaffe di O'Neill: "Wags agli Europei? A casa quelle brutte"

E' solo una battuta, ma con una nota sessista che ha creato una polveriera in Irlanda . Al centro della bufera il ct della Nazionale Martin O'Neill . "Vieterà anche lei le mogli e le compagne dei calciatori in Francia? - gli hanno chiesto i media locali - Dipende da quanto carine sono. Se sono donne attraenti, sono assolutamente le benvenute. Per quelle brutte, invece, ho paura che non ci sia spazio".

Probabilmente lo ha fatto pensando di fare una battuta simpatica, invece l'ex allenatore di Celtic e Aston Villa è scivolato sulla più classica delle bucce di banana.



Una battuta infelice che il Consiglio Nazionale delle Donne Irlandesi non ha gradito proprio per nulla. "Non c'è spazio per commenti sessisti di questo genere nel calcio irlandese - ha detto il direttore, Orla O'Connor - specialmente a questi livelli. Gli Europei dovrebbero essere un'opportunità per aumentare la partecipazione delle donne nel calcio".