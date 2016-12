Irlanda del Nord: allenatore rescinde dopo... 29 anni

Dopo aver vinto tutto con il Glentoran, McFall era arrivato al Portadown il 21 dicembre 1986. Al quarto anno conquistò il primo storico titolo nazionale del club. "Quando sono arrivato al Portadown, si diceva che sul club gravasse una maledizione gitana. La gente diceva che eravamo destinati a non vincere mai un trofeo importante. Mi davano del pazzo. Quattro anni più tardi vincemmo il campionato e tutto cambiò. E' stato davvero speciale vincere il primo titolo con il club della mia città natale nel 1990. I festeggiamenti sono stati incredibili. Era la realizzazione di un sogno per così tante persone a Portadown. C'erano persone adulte che piangevano. Non lo dimenticherò mai" ha ricordato McFall in un'intervista di qualche tempo fa.



Nessuno avrebbe scommesso che quel titolo sarebbe stato l'inizio di una vera e propria favola. In seguito il Ferguson nordirlandese vinse altri tre titoli nazionali, tre coppe dell'Irlanda del Nord, due coppe di lega, una supercoppa, un campionato di seconda divisione, una Gold Cup, due Ulster Cup, tre Floodlit Cup e sei Mid-Ulster Cup, per un totale di 20 trofei.



Ora il testimone di allenatore più longevo passa nella mani di Arsene Wenger, che guida l'Arsenal dal 1996.