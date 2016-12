Iodice, attacco-bis a Lotito: "E' miseria"

17:11 - A margine dell'assemblea Lega Pro, Pino Iodice torna all'attacco di Lotito. "Credo che Lotito sia miseria umana - ha detto il dg dell'Ischia, come riferisce l'Ansa -: adesso si attacca al mio curriculum, ai miei trascorsi professionali, perché non ha argomenti per controbattere a quello che c'è di gravissimo nel corpo della telefonata". Poi un appello: "Speriamo ci sia l'autorevole intervento del Governo, perché faccia pulizia in questo mondaccio".

L'assemblea fiorentina della Lega Pro, nella quale si discute anche la posizione del presidente Macalli e la fiducia nel suo mandato, ha dato il suo primo esito poco dopo le 15.

Ebbene, l'esito è questo: Claudio Arpaia del Vigor Lamezia è stato eletto consigliere federale in quota Lega Pro con 33 voti. Lo ha riferito all'uscita dall'assemblea il presidente della Reggina Lillo Foti. Arpaia fa parte della cordata Macalli-Lotito, un gruppo di delegati dell'opposizione ha lasciato l'assemblea in segno di protesta.

All'assemblea di Lega Pro per il completamento dell'ordine del giorno di quella del 15 dicembre, erano presenti tutte le 60 società. Prima della richiesta di sospensione, poi respinta, l'assemblea aveva approvato all'unanimità- come si legge nella nota ufficiale -, la ripartizione degli introiti derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi 2014/2015. Poi i consiglieri hanno eletto nel consiglio del direttivo di Lega, con 33 voti, Claudio Arpaia, presidente della Vigor Lamezia. Prima di quest'ultima votazione 27 società avevano abbandonato i lavori.